Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи возложил на Иран ответственность за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает 1news.az со ссылкой на Al Arabiya, об этом он заявил в интервью газете Al-Rai накануне визита в Кувейт.

Глава ведомства выразил мнение, что региональный кризис сохранится до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику.

Говоря о внутриполитической ситуации, Раджи отметил, что «Хезболлах» и некоторые ее союзники по-прежнему контролируют часть государственных структур, что препятствует проведению необходимых реформ.

Министр предупредил, что терпение ливанского правительства и народа в отношении движения не безгранично. При этом он отверг опасения по поводу возможной гражданской войны, отметив, что любое сопротивление силам правопорядка вооруженными группировками будет рассматриваться исключительно как вызов государству со стороны лиц, находящихся вне закона.

Раджи также подчеркнул, что власти не допустят втягивания Ливана в новый конфликт в интересах Ирана и намерены ускорить процесс разоружения незаконных формирований и установления монополии государства на оружие.

Он не исключил возможных провокаций и попыток дестабилизации обстановки в стране. По его словам, международная поддержка ливанского государства и армии сохраняется, однако реализация договоренностей затягивается.

«Проблема заключается во временном разрыве между принятием решения и его исполнением», - пояснил министр.