Гидрометслужба: В некоторых реках Азербайджана повысилась водность

Водность в некоторых реках Азербайджана повысилась по сравнению с предыдущими сутками, свидетельствуют данные автоматических гидрологических станций по состоянию на 11:00 часов 21 апреля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в протекающем по территории Большого Кавказа Гудиялчае (близ села Гымыл Губинского района) зафиксировано повышение на 6 см, в протекающем по территории Карабаха и Восточного Зангезура Баргюшадчае (близ села Алигулуушагы Губадлинского района) – на 8 см, в Охчучае (близ села Бюрюнлю Зангиланского района) – на 7 см, в Гуручае (близ села Беюк Таглар Ходжавендского района) и в Тертерчае (близ Кяльбаджара) – на 3 см.

В нижнем течении реки Кура – на Кура-Ширванском гидрологическом посте уровень воды поднялся на 20 см, на Кура-Сальянском – 10 см, на Кура-Банкском – на 5 см.