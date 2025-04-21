 Гидрометслужба: В некоторых реках Азербайджана повысилась водность | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Гидрометслужба: В некоторых реках Азербайджана повысилась водность

First News Media13:25 - Сегодня
Гидрометслужба: В некоторых реках Азербайджана повысилась водность

Водность в некоторых реках Азербайджана повысилась по сравнению с предыдущими сутками, свидетельствуют данные автоматических гидрологических станций по состоянию на 11:00 часов 21 апреля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в протекающем по территории Большого Кавказа Гудиялчае (близ села Гымыл Губинского района) зафиксировано повышение на 6 см, в протекающем по территории Карабаха и Восточного Зангезура Баргюшадчае (близ села Алигулуушагы Губадлинского района) – на 8 см, в Охчучае (близ села Бюрюнлю Зангиланского района) – на 7 см, в Гуручае (близ села Беюк Таглар Ходжавендского района) и в Тертерчае (близ Кяльбаджара) – на 3 см.

В нижнем течении реки Кура – на Кура-Ширванском гидрологическом посте уровень воды поднялся на 20 см, на Кура-Сальянском – 10 см, на Кура-Банкском – на 5 см.

Поделиться:
221

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Политика

МИД: Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Общество

Крупный пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей ...

Общество

Число отравившихся на текстильной фабрике в Сумгайыте достигло 21 - ОБНОВЛЕНО

В Гейгеле 42-летний мужчина погиб от отравления угарным газом

Орхан Фикретоглу назначен советником министра

В результате пожара в Бинагади зеленым насаждениям нанесен ущерб 5 деревьям - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане вновь повысятся пособия и пенсии в этом году

В Баку из-за дождя выросли цены за проезд на такси

В связи с непогодой подача тепла продлится еще несколько дней - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане вводится новшество при приеме в первый класс

Последние новости

В Лефкоше пройдет заседание ОТГ

Сегодня, 19:30

Число отравившихся на текстильной фабрике в Сумгайыте достигло 21 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках международных организаций

Сегодня, 19:00

Микаил Джаббаров обсудил совместные проекты в области возобновляемой энергетики с компанией «PowerChina Group» - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Гейгеле 42-летний мужчина погиб от отравления угарным газом

Сегодня, 18:30

МИД: Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Сегодня, 18:30

Орхан Фикретоглу назначен советником министра

Сегодня, 18:10

В результате пожара в Бинагади зеленым насаждениям нанесен ущерб 5 деревьям - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Риме рассказали о том, когда тело Папы Римского могут выставить для прощания

Сегодня, 17:55

Подробности смерти четырех членов семьи в Тертере - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:41

Пожар в Баку уничтожил имущество предпринимательницы - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Распоряжение Президента: Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

Сегодня, 17:27

Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Балаханского промышленного парка

Сегодня, 17:23

Мгер Григорян: Армения и Азербайджан обмениваются предложениями о следующих этапах делимитации границы

Сегодня, 17:10

Крупная партия марихуаны изъята полицией: задержан распространитель

Сегодня, 17:00

Что предпочитают покупатели: местные товары или импортные? - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

Опасный вирус обнаружен в партии томатов, завезенных из Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 16:45

В Баку прошли азербайджано-вьетнамские межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня, 16:40

Эмин Агаларов назвал гостя мечты на фестивале DREAM Fest - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

В Литве автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП

Сегодня, 16:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50