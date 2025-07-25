Трамп заявил, что слова Макрона про Палестину «не имеют значения». Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова французского лидера Эмманюэля Макрона о признании Палестины ничего не изменят.

«Он неплохой парень, но это заявление не имеет значения», - заявил он журналистам.

24 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. AP отметил, что после этого шага Франция станет самой крупной и влиятельной европейской страной, признавшей это ближневосточное государство.