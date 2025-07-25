В российском внешнеполитическом ведомстве, похоже, вновь путают форум с фронтом.

На этот раз «чрезвычайной угрозой» в Москве посчитали… участие украинского журналиста Дмитрия Гордона в Шушинском Глобальном медиафоруме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чуть ли не прямо обвинила Азербайджан в том, что он допустил на свою территорию «экстремиста» и «черную метку».

«Вы заметьте, появление этого экстремиста Дмитрия Гордона - всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды», - заявила Захарова, словно речь шла не о журналисте, а о диверсанте.

«Этого экстремистского кукушонка подбросили не случайно…», - продолжила дипломат, окончательно утонув в «теориях заговора».

Примечательно, что на столь резкие заявления Захарову сподвигнуло само присутствие Гордона на азербайджанской площадке. То есть, недовольство Москвы вызвал факт того, что Баку самостоятельно, «без оглядки» формирует список гостей на свои мероприятия международного значения. Это, по-видимому, и стало для них настоящей «угрозой».

В чем настоящая причина истерики?

Ответ очевиден: самостоятельная внешняя политика Баку давно вызывает раздражение у Кремля, особенно, когда не вписывается в имперские представления об «охвате влияния». Азербайджан проводит независимую линию, развивая партнерство с Западом, странами Ближнего Востока, союзничество с Турцией.

Если Кремль считает появление Гордона «сигнальной лампочкой», то, возможно, стоит задуматься - не о журналисте, а о том, почему России становится страшно от любой независимой площадки в постсоветском пространстве, где повестку диктует не она.

Называть Гордона «экстремистом» - это тот случай, когда российская пропаганда сама себя загоняет в угол. В стране, где любой инакомыслящий - «иностранный агент», «предатель» или «экстремист», неудивительно, что на журналиста, открыто критикующего Кремль, навешивается ярлык «врага». Однако Азербайджан не собирается выстраивать политику по шаблонам режимов соседних государств.

Выпады Захаровой - это демонстрация глубокой неуверенности России в собственных позициях. Страх перед влиянием «запада» в лице одного журналиста – это показатель не силы, а слабости.

Встреча Президента Ильхама Алиева с участниками Шушинского Глобального форума в Ханкенди показала, что Азербайджан стремится к созиданию. Для нашей страны важны мир, развитие, восстановление Карабаха.

Москва же, похоже, предпочла бы видеть все иначе: с конфликтами, «миротворцами» и зоной нестабильности. И вот именно поэтому участие представителей разных стран, включая Украину, воспринимается в Кремле как вызов.

Между тем Азербайджан продолжает действовать строго в рамках международного права, неуклонно уважая принципы суверенитета и территориальной целостности - в отличие от тех, кто использует «право на самоопределение» как ширму для вторжений.

Истерика Захаровой - это не дипломатия. Это нервный срыв российской внешнеполитической машины, сталкивающейся с реальностью: на Южном Кавказе уже есть государство, которое не нуждается в кураторах, диктатах и «метках». Это Азербайджан.

И если появление одного журналиста вызывает такой шквал эмоций, то значит, Шушинский форум действительно удался.