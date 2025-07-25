Бакинский суд освободил бывшего замминистра юстиции Украины

Завершился судебный процесс над украинским миллионером Олегом Крапивиным, известным в криминальном мире как "Олег Бакинский" и Константином Кучером, арестованными в Азербайджане по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает Report, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева обвиняемому Константину Кучеру было предоставлено последнее слово.

Он просил суд оправдать его.

Затем судьи удалились на совещание для вынесения приговора.

Согласно решению коллегии судей, Константин Кучер был оправдан по обвинению в хищении и приговорен к 1 году и 6 месяцам условного наказания за хулиганство.

Константин Кучер был освобожден из зала суда.

Олег Крапивин же был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако его наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев. Он будет отбывать наказание на свободе.

Напомним, Олег Бакинский был задержан полицией в прошлом году в Баку по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина России. Ему вменяют статью 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Позже ему также предъявили обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

Фигурантом дела, помимо Олега Бакинского, является и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность советника министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации. Потерпевшими признаны ОАО "Авиазапчасть", ООО "Промышленные поставки Казахстан" и владелец "Авиазапчасти" и сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Захаренков.