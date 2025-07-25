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Представители бизнесмена Халилова опровергли сообщения об обысках в его московском офисе

First News Media18:28 - Сегодня
Представители бизнесмена Халилова опровергли сообщения об обысках в его московском офисе

В офисе компании Railgo, принадлежащей Рахману Халилову - сыну азербайджанского бизнесмена Искендера Халилова, не проводились обыски.

Об этом сообщили представители бизнесмена в комментарии Minval Politika.

Они опровергли информацию, ранее распространённую российским телеграм-каналом Mash.

«Руководство российской компании ООО «РЕИЛГО» (крупнейшего перевозчика нефтепродуктов) официально опровергает любую информацию о проведении обыска в своем офисе, и ответственно заявляет, что сегодня — 25 июля 2025 года, работа в офисе ООО «РЕИЛГО» производилась в обычном штатном режиме. В отношении ООО «РЕИЛГО» какие-либо оперативно-следственные мероприятия не проводились», заявили в компании Minval.

Отметим, что ранее российский телеграм-канал Mash сообщал, что утром в пятницу в московский офис компании Railgo, занимающейся перевозкой нефтепродуктов, нагрянули спецназ и следователи. Как сообщал, что обыски прошли в здании в Лужниках: сотрудники не могли покинуть рабочие места, велось изъятие документов.

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