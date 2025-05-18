В Индии при пожаре в здании погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек, включая двух детей, погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в комплексе Гульзар-Хаус недалеко от исторического Чарминара в индийском Хайдарабаде.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Согласно информации, на место происшествия было направлено 11 пожарных машин. Отмечается, что пожар возник в одном из коммерческих помещений на первом этаже и распространился на квартиры на верхних этажах.

По предварительным данным, около 20 человек пострадали и были госпитализированы.