Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Обнародованы фактические данные о погоде на 26 марта.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде районов страны продолжаются осадки, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков в Агдаме составило 7 мм, в Шабране, Барде, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 6 мм, в Хызы, Садараке и Шаруре - 5 мм, в Бейлагане, Хачмазе, Геранбое и Зардабе - 4 мм, в Губе, Тертере, Джульфе, Ордубаде, Нахчыване, Нафталане, Товузе, Шеки, Огузе, Шамахы, Евлахе, Агстафе, Шахбузе, Дашкясане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Загатале, Габале, Гобустане, Шахдаге, Балакяне, Гахе, Гусаре, Ширване, Мингячевире, Гёйчае, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 3 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкясане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакяне, Сарыбаше (Гах), Шеки, Огузе, Габале, Гобустане, Шамахы, Губе, Гусаре, Тертере, Гёйчае, Сабирабаде и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.