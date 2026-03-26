Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Фаига Мамедова09:50 - Сегодня
Обнародованы фактические данные о погоде на 26 марта.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде районов страны продолжаются осадки, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков в Агдаме составило 7 мм, в Шабране, Барде, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 6 мм, в Хызы, Садараке и Шаруре - 5 мм, в Бейлагане, Хачмазе, Геранбое и Зардабе - 4 мм, в Губе, Тертере, Джульфе, Ордубаде, Нахчыване, Нафталане, Товузе, Шеки, Огузе, Шамахы, Евлахе, Агстафе, Шахбузе, Дашкясане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Загатале, Габале, Гобустане, Шахдаге, Балакяне, Гахе, Гусаре, Ширване, Мингячевире, Гёйчае, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 3 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкясане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакяне, Сарыбаше (Гах), Шеки, Огузе, Габале, Гобустане, Шамахы, Губе, Гусаре, Тертере, Гёйчае, Сабирабаде и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

