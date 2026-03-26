Ввозимые из-за рубежа автомобили могут подорожать, а их поставки - затянуться - Причина - ВИДЕО

Первые последствия конфликта на Ближнем Востоке уже ощущаются в сфере автомобильных перевозок.

В частности, возросли риски задержек поставок автомобилей и запчастей, которые должны доставляться в нашу страну через регион Персидского залива. Это означает, что автомобили, заказанные через Дубай, могут быть доставлены позже обычного срока.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, в некоторых случаях аналогичные проблемы могут возникнуть и с автомобилями из Южной Кореи, если их маршрут пролегает через Персидский залив.

Эксперт Эльданиз Джафаров отмечает, что на данный момент речь идет прежде всего о потере времени и росте транспортных расходов. Иными словами, на авторынке проблема на первом этапе проявится в задержках поставок, а на последующем - в росте себестоимости. Наибольшие риски наблюдаются в сегменте подержанных кроссоверов и внедорожников (SUV), так как значительная часть таких машин ввозится в страну именно через Дубай и Персидский залив.

Другими словами, сейчас основной риск для покупателя - это задержка поставки. Если процесс затянется, это может привести и к росту цен.