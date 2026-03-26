Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

First News Media11:00 - Сегодня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, в том числе для России.

"Некоторым странам, которые мы назвали нашими друзьями, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он в интервью Press TV.

При этом глава иранского МИД добавил, что у Тегерана "нет причин позволять нашему врагу проходить через Ормузский пролив".

В среду, 25 марта, издание The Times of Israel сообщило со ссылкой на источники, что Иран согласился дать пройти через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США.

Накануне Трамп говорил о преподнесенном Ираном "подарке". Президент не стал уточнять, о чем идет речь, лишь упомянув, что речь идет о нефти и газе, а также об Ормузском проливе.

С 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Ормузский пролив, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители. Некоторым судам удалось пройти через пролив при условии, что у них существовали договоренности с Тегераном.

Источник: Интерфакс

Актуально

Мнение

Без альтернатив: как Азербайджан стал осью коридора «Север - Юг»

Общество

Госведомства Азербайджана призвали граждан к бдительности после инцидента в ...

В мире

«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

Общество

В Азербайджане резко изменится погода: ожидается похолодание и сильные дожди

В мире

Пашинян: Обычно я прошу всех о встрече, а не наоборот

«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

Армения покажет купленную в последние годы военную технику

Трамп обвинил НАТО в бездействии в ситуации с Ираном

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Госведомства Азербайджана призвали граждан к бдительности после инцидента в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

Международные путешественники у Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 15:13

Пашинян: Обычно я прошу всех о встрече, а не наоборот

Сегодня, 15:10

Вниманию водителей мопедов: вступили в силу новые правила

Сегодня, 15:07

«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

Сегодня, 15:05

Армения покажет купленную в последние годы военную технику

Сегодня, 15:02

Трамп обвинил НАТО в бездействии в ситуации с Ираном

Сегодня, 14:58

В Азербайджане резко изменится погода: ожидается похолодание и сильные дожди

Сегодня, 14:55

В Армении не исключили передачу ЮКЖД Казахстану, если РФ не против

Сегодня, 14:52

Без альтернатив: как Азербайджан стал осью коридора «Север - Юг»

Сегодня, 14:42

В случае провала референдума по новой Конституции Пашинян готов проводить новые

Сегодня, 14:35

Axios: Пентагон разрабатывает варианты «решающего удара» в войне с Ираном

Сегодня, 14:30

В Баку пройдет 10-й Йога-Фестиваль «Любовь и Мир»

Сегодня, 14:25

Пашинян призвал прекратить «гонку геноцидов»

Сегодня, 14:05

В Баку задержана группа лиц, пытавшаяся сбыть крупную партию героина и марихуаны

Сегодня, 13:50

СМИ: Мелания Трамп продвигает роботов в качестве педагогов для школьников

Сегодня, 13:40

В Турции заявили, что найденный на побережье безэкипажный катер произвели в США

Сегодня, 13:37

JPost: командующий ВМС КСИР был убит при ударе на юге Ирана

Сегодня, 13:27

Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

Сегодня, 13:22

Дожди, снег и риск подтоплений: какой будет погода 27 марта?

Сегодня, 13:10
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

