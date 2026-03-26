Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, в том числе для России.

"Некоторым странам, которые мы назвали нашими друзьями, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он в интервью Press TV.

При этом глава иранского МИД добавил, что у Тегерана "нет причин позволять нашему врагу проходить через Ормузский пролив".

В среду, 25 марта, издание The Times of Israel сообщило со ссылкой на источники, что Иран согласился дать пройти через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США.

Накануне Трамп говорил о преподнесенном Ираном "подарке". Президент не стал уточнять, о чем идет речь, лишь упомянув, что речь идет о нефти и газе, а также об Ормузском проливе.

С 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Ормузский пролив, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители. Некоторым судам удалось пройти через пролив при условии, что у них существовали договоренности с Тегераном.

Источник: Интерфакс