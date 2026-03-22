При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании погибли в результате падения вертолета в территориальных водах страны.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Вечером 21 марта вертолет, принадлежащий ВС Катара и выполнявший учебные задачи в рамках деятельности объединенного командования вооруженных сил Катара и Турции, упал в море из-за технической неисправности", - говорится в заявлении.

В результате аварии погибли семь человек, находившихся на борту, включая военнослужащих двух стран и сотрудников турецкой компании Aselsan.

В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество между Турцией и Катаром продолжается в рамках действующих соглашений.

Отмечается, что точные причины крушения будут установлены по итогам расследования, проводимого катарской стороной.

14:26

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате крушения вертолёта в Катаре погибли трое граждан Турции.

«В результате крушения военного вертолёта в Катаре погибли один военнослужащий ВС Турции и двое технических специалистов компании ASELSAN», - отмечено в заявлении.

Между тем, Министерство внутренних дел сообщило, что после крушения вертолёта в территориальных водах Катара в рамках продолжающейся поисково-спасательной операции удалось обнаружить тела 6 из 7 человек, находившихся на борту.

Специальные подразделения продолжают интенсивные поиски последнего пропавшего в результате крушения.

В заявлении, опубликованном в воскресенье на платформе X, министерство выразило глубокие соболезнования семьям погибших.

13:06

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета над территориальными водами Катара.

Об этом говорится в заявлении МВД эмирата в соцсети Х.

Всего на борту вертолета было семь человек. В ведомстве уточнили, что поиски последнего продолжаются.

«Операция по поиску и спасению экипажа и пассажиров вертолета позволила обнаружить шесть из семи человек», — сообщили в МВД Катара.

О крушении вертолета над территориальными водами Катара стало известно в ночь на 22 марта. Воздушное судно рухнуло в море. В министерстве уточнили, что вертолет упал в результате технической неисправности во время «обычного дежурства». Подробностей о личностях погибших и в каком ведомстве они служили нет.

Источник: Газета.ру