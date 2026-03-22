 При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:15 - Сегодня
При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании погибли в результате падения вертолета в территориальных водах страны.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Вечером 21 марта вертолет, принадлежащий ВС Катара и выполнявший учебные задачи в рамках деятельности объединенного командования вооруженных сил Катара и Турции, упал в море из-за технической неисправности", - говорится в заявлении.

В результате аварии погибли семь человек, находившихся на борту, включая военнослужащих двух стран и сотрудников турецкой компании Aselsan.

В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество между Турцией и Катаром продолжается в рамках действующих соглашений.

Отмечается, что точные причины крушения будут установлены по итогам расследования, проводимого катарской стороной.

14:26

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате крушения вертолёта в Катаре погибли трое граждан Турции.

«В результате крушения военного вертолёта в Катаре погибли один военнослужащий ВС Турции и двое технических специалистов компании ASELSAN», - отмечено в заявлении.

Между тем, Министерство внутренних дел сообщило, что после крушения вертолёта в территориальных водах Катара в рамках продолжающейся поисково-спасательной операции удалось обнаружить тела 6 из 7 человек, находившихся на борту.

Специальные подразделения продолжают интенсивные поиски последнего пропавшего в результате крушения.

В заявлении, опубликованном в воскресенье на платформе X, министерство выразило глубокие соболезнования семьям погибших.

13:06

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета над территориальными водами Катара.

Об этом говорится в заявлении МВД эмирата в соцсети Х.

Всего на борту вертолета было семь человек. В ведомстве уточнили, что поиски последнего продолжаются.

«Операция по поиску и спасению экипажа и пассажиров вертолета позволила обнаружить шесть из семи человек», — сообщили в МВД Катара.

О крушении вертолета над территориальными водами Катара стало известно в ночь на 22 марта. Воздушное судно рухнуло в море. В министерстве уточнили, что вертолет упал в результате технической неисправности во время «обычного дежурства». Подробностей о личностях погибших и в каком ведомстве они служили нет.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
1019

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

В мире

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане ...

Общество

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево ...

Общество

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

В мире

Иран заявил об ударах по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Нетаньяху: Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на Диего-Гарсия - ВИДЕО

В Иране более 500 часов нет доступа в интернет

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

Кочарян стал кандидатом в премьер-министры от оппозиции

Последние новости

Иран заявил об ударах по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:15

Нетаньяху: Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на Диего-Гарсия - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

Сегодня, 15:45

В Иране более 500 часов нет доступа в интернет

Сегодня, 15:30

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:15

МВФ: Центробанки должны помочь адаптации субъектов рынка к удорожанию энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:10

Из-за событий на Ближнем Востоке изменен формат турнира FIFA Series-2026, который пройдет в Азербайджане

Сегодня, 14:20

В Стамбуле обрушились два жилых здания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:08

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:28

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:23

Пашинян реваншистке: «Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах» - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

Сегодня, 12:30

В Лянкяране зафиксирована массовая гибель птиц

Сегодня, 12:10

За 3 празничных дня в автовокзалах Азербайджана установлен рекорд по объему пассажиропотока

Сегодня, 11:45

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Сегодня, 11:30

Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии патриарха Илии II

Сегодня, 11:25

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы почти 3 тыс. человек

Сегодня, 11:18

Международный аэропорт Гейдар Алиев стал лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards 2026

Сегодня, 11:04

Завтра в Германии закроются все аптеки

Сегодня, 10:30
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40