В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате падения осколков перехваченной баллистической ракеты в Абу-Даби.

Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

"Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидировали последствия инцидента, вызванного падением осколков на улице Свейхан после успешного перехвата баллистической ракеты средствами ПВО. В результате погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще три человека получили ранения", - говорится в заявлении.

При падении обломков также получили повреждения несколько автомобилей.

Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщало, что средства противовоздушной обороны и авиация страны отражают комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана.

Источник: ТАСС