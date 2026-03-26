В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты
По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате падения осколков перехваченной баллистической ракеты в Абу-Даби.
Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
"Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидировали последствия инцидента, вызванного падением осколков на улице Свейхан после успешного перехвата баллистической ракеты средствами ПВО. В результате погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще три человека получили ранения", - говорится в заявлении.
При падении обломков также получили повреждения несколько автомобилей.
Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщало, что средства противовоздушной обороны и авиация страны отражают комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана.
Источник: ТАСС