Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

«Я благодарна судьбе, что начала заниматься этим видом спорта» - так свой приход в большой спорт прокомментировала известная спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельб Земфира Мефтахетдинова.

Вице-президент Национального Олимпийского комитета и Федерации стрельбы Азербайджана поделилась с нами своими воспоминаниями о карьере и мнением относительно перспектив этой спортивной дисциплины в стране:

«Сейчас у нас очень хорошие условия, есть такой огромный комплекс, где проводятся занятия по пулевой и стендовой стрельбе. Это стрельбище было построено в 2003 году, а в 2015 году оно было реконструировано к началу Первых Европейских игр. Теперь это – один из лучших комплексов в мире. Сюда в этот спорт приходят маленькие дети».

Земфира Мефтахетдинова отметила также и деятельность спортивных структур, отвечающих за развитие спорта в стране.

«Сейчас у нас новая федерация, Президент нашей федерации Вилаят Эйвазов делает все возможное со своей стороны для того, чтобы стрельба развивалась в нашей стране, покупается необходимое оборудование, создаются все условия. Помогают в развитии также Министерство молодежи и спорта и Национальный Олимпийский комитет. Мы стараемся общими усилиями».

Судьба сама привела Земфиру в спортивную стрельбу. Связано это было, в первую очередь, с переездом на новое место жительства, где рядом находился тренировочный центр по стрельбе. Так и начался путь Олимпийской чемпионки Сиднея.

«В 1974 году маме выдали трехкомнатную квартиру в восьмом микрорайоне. Был май 1976 года, школа заканчивалась, наступали летние каникулы. Мы все время слышали выстрелы на стрельбище, которое находилось буквально метров в трехсот от нашего дома. Мы вчетвером с подругами решили пойти посмотреть, что там происходит. Сначала было просто интересно, а потом я втянулась».

В детстве Земфира занималась спортивной гимнастикой, но новый вид спорта постепенно затянул ее. Захотелось добиться в нем чего-то большего. Получалось, правда, не все сразу.

«Я на протяжении года стреляла в одном упражнении на трапе. Там у меня ничего не получилось. Моим тренером тогда была Лия Джафарова. В итоге мы приняли совместное решение, что я должна перейти на скид».

В этом виде все и начало получаться. Путь Земфиры в этой дисциплине привел ее к выступлению на первых соревнованиях под руководством Хафиза Джафарова. Потом наступили международные состязания. Земфира к этому моменту уже выполнила норматив мастера спорта. За это достижение ее тренер Хафиз Джафаров подарил ей свое ружье. Самый ценный подарок, с которым не показать результат было попросту невозможно.

Земфира начала выступать на международных соревнованиях в составе советской сборной, что приносило свои результаты. У нее богатый послужной список еще до начала вступления в сборную Независимого Азербайджана. За плечами у нашей героини были пьедесталы мировых и европейских соревнований. Оставалась главная цель – Олимпиада. Отобраться на Олимпиаду в Сиднее Земфире удалось не сразу, несмотря на высокие результаты. Благодаря своим достижениям и поддержке государства она получила дополнительную квоту, которая позволила ей выступить на играх в Австралии, где ей уже не было равных. Перед той поездкой с командой лично встретился Общенациональный лидер Гейдар Алиев, который также был президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. Он пожелал спортсменам достойно представить Азербайджан, а также подчеркнул важность Олимпиады для международного имиджа страны.

«Мой тренер Хафиз Джафаров, оценив мою готовность к старту, сказал, что я не нуждаюсь в проведении открытой официальной тренировки. Он меня сдерживал, чтобы я выплеснула всю энергию на старте. Он был не просто тренером, но и хорошим психологом. Таким образом, я установила рекорд, набрав 73 очка из 75 возможных. Оставалось выйти на финальную серию выстрелов. Несмотря на финальное волнение, мы собрались, и я стала олимпийской чемпионкой еще за два выстрела до конца».

Встречали олимпийцев в Баку настоящими героями. Олимпийских призеров Сиднея наградил сам Гейдар Алиев. Эти памятные кадры и сегодня хранятся в спортивном архиве страны. Символично, что встреча прошла 18 октября – в День восстановления независимости Азербайджана.

Далее была олимпийская «бронза» в Афинах и другие международные успехи. Спортивную карьеру Земфира Мефтахетдинова завершила в 2015 году.

«В начале года, мы поехали в Катар, там я установила рекорд на соревнованиях, и сказала: «Всё, ребята, бейте мои рекорды, я ухожу».

Завершение спортивной карьеры не означало уход Земфиры, она продолжала оказывать поддержку новому поколению. За свои заслуги в спорте она была дважды удостоена медали «Терегги», ордена «Шохрат», медали «За спортивное мужество». Является вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана, а также вице-президентом Федерации стрельбы, кроме того, она была избрана президентом общественного объединения «Ветераны спорта». Сегодня в Азербайджане созданы все условия для развития этой спортивной дисциплины.

Спортивный стрелковый комплекс уже принял у себя множество международных и национальных соревнований. Растет новое поколение, но главное, не забываются герои.

«Стрельба - это моя жизнь, все, начиная с детства и по сегодняшний момент. Своим успехам в этой жизни, я благодарна этому виду спорта, а также судьбе, которая сложилась так, что мы переехали в восьмой микрорайон, и я начала заниматься стрельбой. Я благодарна судьбе»…

Эмин Ахмедов