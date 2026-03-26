Грузия депортирует 41 иностранца, включая граждан Азербайджана

В рамках борьбы с незаконной миграцией в Грузии, в городах Тбилиси и Батуми был задержан 41 иностранный гражданин.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Грузии, было установлено, что задержанные - граждане Турции, Туркменистана, России, Азербайджана, Алжира, Китая, Узбекистана, Йемена, Иордании и Ирака - находились в стране без законных оснований.

В настоящее время иностранцы содержатся в центре временного размещения Департамента миграции МВД.

Проводятся соответствующие процедуры по их депортации из Грузии.