Начинается поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня начинается поездка в Карабах и Восточный Зангезур всемирно известных международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

NomadMania определяет рейтинг путешественников, разделяя земной шар на 1301 регион. Побывав во всех этих 1301 регионах, Гарри Митсидис на данный момент занимает первое место в мире.

Свое ежегодное собрание клуб NomadMania также впервые провел в Азербайджане.

Нынешняя поездка, 16-я по счету, играет исключительную роль в пропаганде освобожденных территорий в рамках «черного туризма» (black tourism), а также для ознакомления с проводимыми масштабными строительно-восстановительными работами.

В 2020-2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.