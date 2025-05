В посольстве Израиля в Азербайджане приспущен флаг - ФОТО

В посольстве Израиля в Азербайджане приспущен флаг в знак траура и уважения к памяти двоих израильских дипломатов, погибших в США.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети.

Двое сотрудников посольства Израиля в США были застрелены возле Еврейского музея в Вашингтоне вечером в среду. Неизвестный открыл огонь, в результате погибли мужчина и женщина. Сообщается, что во время задержания нападавший мужчина кричал: «Освободите Палестину».

“Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim - two young representatives of the State of Israel, were murdered a few hours ago in a horrific terrorist attack in Washington. My condolences go to their families, and to the staff of the Israeli Embassy in Washington D.C.” said Minister… pic.twitter.com/XzRMr1PnUF — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) May 22, 2025