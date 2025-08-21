 Пашинян: Армения не планирует увеличивать военный бюджет в 2026 году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян: Армения не планирует увеличивать военный бюджет в 2026 году

First News Media13:33 - Сегодня
Пашинян: Армения не планирует увеличивать военный бюджет в 2026 году

Армения не намерена увеличивать военный бюджет в 2026 г.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге в четверг.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне власти страны планируют уменьшить долю расходов на оборону в бюджете 2026 года, по сравнению с 2025 годом.

«Возможно, что в бюджете на 2026 год значительного роста расходов или роста расходов на оборону вообще не будет. Думаю, это логично, по крайней мере, наша оценка на данный момент такова», – сказал Пашинян.

При этом, по его словам, власти Армении продолжат анализ оперативной обстановки на границе, и реакция правительства будет адекватной.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
272

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +30°C

Политика

Президент Ильхам Алиев: Канатная дорога в городе Лачин будет готова в следующем ...

Общество

Когда будут объявлены результаты приёма в вузы?

Политика

Пашинян: Тема возвращения армян в Азербайджан, а азербайджанцев - в Армению опасна

Армения

Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца

Пашинян: Принятие новой Конституции - на повестке Армении

Пашинян: «Карабахское движение» использовали, чтобы помешать суверенитету Армении

Пашинян: Армения не планирует увеличивать военный бюджет в 2026 году

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сын одного из советников Сурена Папикяна арестован по делу об убийстве

Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца

Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана – глава Совбеза ИРИ

Последние новости

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села – в город»

Сегодня, 16:40

Пропала жительница Агдамского района

Сегодня, 16:30

Григорян рассказал Шойгу о вашингтонских договоренностях с Азербайджаном

Сегодня, 16:25

Архиепископу Баграту Галстаняну продлили арест на три месяца

Сегодня, 16:20

Президенты Турции и Франции обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев: Канатная дорога в городе Лачин будет готова в следующем году

Сегодня, 16:12

Суд принял решение по делу певицы Раксаны

Сегодня, 16:05

Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан в целях реабилитации - ФОТО

Сегодня, 16:00

Советник министра обороны Армении подал в отставку на фоне слухов об аресте его сына - СМИ

Сегодня, 15:50

В Киеве готовы к признанию нескольких территорий де-факто утраченными

Сегодня, 15:45

Когда будут объявлены результаты приёма в вузы?

Сегодня, 15:40

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +30°C

Сегодня, 15:35

У Филиппа Киркорова диагностировали серьезное заболевание

Сегодня, 15:25

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями сел Венгли и Кёлатаг Агдеринского района

Сегодня, 15:20

ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе

Сегодня, 15:15

Пашинян: Тема возвращения армян в Азербайджан, а азербайджанцев - в Армению опасна

Сегодня, 15:10

Пашинян: Принятие новой Конституции - на повестке Армении

Сегодня, 14:12

Ознакомление с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Агдеринского района

Сегодня, 14:00

Водителей грузовиков призвали не выезжать при поломке во избежание пробок и ДТП - ФОТО

Сегодня, 13:57

Пашинян: «Карабахское движение» использовали, чтобы помешать суверенитету Армении

Сегодня, 13:52
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06