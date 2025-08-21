Пашинян: Армения не планирует увеличивать военный бюджет в 2026 году

Армения не намерена увеличивать военный бюджет в 2026 г.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге в четверг.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне власти страны планируют уменьшить долю расходов на оборону в бюджете 2026 года, по сравнению с 2025 годом.

«Возможно, что в бюджете на 2026 год значительного роста расходов или роста расходов на оборону вообще не будет. Думаю, это логично, по крайней мере, наша оценка на данный момент такова», – сказал Пашинян.

При этом, по его словам, власти Армении продолжат анализ оперативной обстановки на границе, и реакция правительства будет адекватной.

Источник: Sputnik Армения