Президент Азербайджана: Мы полностью модернизируем железную дорогу в Нахчыванской Автономной Республике

Уже успешно продолжается строительство железной дороги до Зангилана, наверное, оно завершится уже в следующем году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с жителями города Кяльбаджар.

«Теперь мы полностью модернизируем железную дорогу в Нахчыванской Автономной Республике. На территории Армении также запланировано строительство железной дороги. То есть Армения взяла на себя и такое обязательство, и это наш очередной исторический успех», - добавил глава государства.