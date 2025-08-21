Пашинян: На предстоящих выборах граждане должны сделать выбор между миром и не миром

Взгляды, призывы и мнения относительно проведения внеочередных выборов есть, но их обоснованность еще нужно проверить, заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщают армянские СМИ, по его словам, на предстоящих выборах граждане должны сделать выбор между миром и не миром. «Я не хочу говорить между миром и войной», - отметил Пашинян.

Он сказал, что власти работали, ежедневно работают и будут работать над скорейшим подписанием и ратификацией мирного соглашения с Азербайджаном. «Установление мира нуждается в ежедневном уходе, и эту работу должны выполнять все, в том числе граждане», - заключил Никол Пашинян.