Президент: Парафирование мирного договора фактически ставит точку в противостоянии между Азербайджаном и Арменией
Авторами мирного договора с Арменией также являемся мы, наша позиция всегда бралась за основу при разработке тех положений.
Парафирование этого документа фактически ставит точку в противостоянии между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с жителями города Кяльбаджар.
«Наряду с этим, обеспечена и сухопутная связь с нашим историческим краем – Нахчываном», – отметил глава государства.
