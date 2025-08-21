Президент: Парафирование мирного договора фактически ставит точку в противостоянии между Азербайджаном и Арменией

Авторами мирного договора с Арменией также являемся мы, наша позиция всегда бралась за основу при разработке тех положений.

Парафирование этого документа фактически ставит точку в противостоянии между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с жителями города Кяльбаджар.

«Наряду с этим, обеспечена и сухопутная связь с нашим историческим краем – Нахчываном», – отметил глава государства.