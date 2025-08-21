Пашинян: «Карабахское движение» использовали, чтобы помешать суверенитету Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он сам с седьмого класса школы являлся участником так называемого «карабахского движения», целью которого было присоединение этого азербайджанского региона к Армении.

«И в марте 2025 года с трибуны Национального собрания я отметил, что вывод, исходя из моего опыта и анализа, как премьер-министра, заключается в том, что мы не должны продолжать карабахское движение», - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

По словам премьера, после этого заявления он объявил, что будет руководить Арменией, исходя из этого принципа, добавив: «И если граждане Армении считают, что этого не должно быть, я сам призываю граждан к революции. Полагаю, что я первый и единственный премьер-министр в мировой истории, который призвал граждан своей страны совершить революцию, если граждане не согласны с заявленной стратегией. Второго такого случая я не знаю. Но факт в том, что наши граждане не совершили революцию, потому что они поняли, как и я, что без принятия этого решения мир невозможен ни практически, ни теоретически».

По его словам, были и те, кто воспринимали карабахское движение иначе, видя в нем удобный рычаг, способный помешать суверенитету, государственности, независимости и процветанию Армении. «И надо признать, что этот рычаг был использован эффективно. Теперь наступила эпоха мира, и граждане Армении приняли это с удовлетворением. На это есть множество доказательств, и нет фактов, опровергающих это», - заключил премьер-министр.

Источник: News.am