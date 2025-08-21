Пашинян: Тема возвращения армян в Азербайджан, а азербайджанцев - в Армению опасна

Повестка взаимного возвращения в Армению и Азербайджан граждан, ставших беженцами с начала 1990-х годов, в рамках той логики, которая сейчас используется в обеих странах, несет в себе очень серьезные угрозы для мирной повестки, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Поясняя данное утверждение, он отметил, что «обсуждение этой повестки становится предметом политических спекуляций» и не несет в себе ничего положительного для самих беженцев.

По мнению премьера, данная повестка создаст новую напряженность со всеми вытекающими последствиями.

Он добавил, что многие конфликты, в том числе и бывший карабахский, начинались с обсуждения «невинных культурных, социальных, политических вопросов».

«Это мой подход и стратегическое предложение и армянской, и азербайджанской общественности. Я думаю, что мы должны идти этим путем», - отметил Пашинян, вероятно, подразумевая отказ от педалирования темы возвращения азербайджанцев в Армению и армян – в Азербайджан.

При этом он отметил, что в условиях мирного времени каждый может посещать любые места в качестве туриста.

Источник: News.am