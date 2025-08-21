Пашинян: Принятие новой Конституции - на повестке Армении

Вопрос новой Конституции есть на повестке Армении, референдум по его принятию намечен на 2027 год, сообщил на брифинге в четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы сейчас работаем над проектом (основного закона – ред.), и когда он будет готов, то проведем референдум», - цитирует главу правительства News.am.

По его словам, принятие новой Конституции не имеет никакого отношения к нынешнему процессу азербайджано-армянской нормализации. В то же время он допустил, что стратегически процессы в рамках нормализации могут повлиять на конституционную реформу. «Я также заявлял, что если в ходе процесса ратификации наш Конституционный суд решит, что парафированное сейчас мирное соглашение с Азербайджаном в случае его подписания в дальнейшем будет противоречить Конституции, я сам инициирую изменения в Конституцию. Сейчас нет необходимости думать об этом», - отметил Пашинян.