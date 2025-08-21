Президент: Главной целью, стоящей перед нами с 10 ноября 2020 года до 19 сентября 2023 года, было полное восстановление суверенитета нашей страны
История еще раз показала, что прекращение войны 10 ноября 2020 года было самым правильным шагом.
Но вместе с тем, в то время часть наших земель все еще не была под нашим контролем. Главной целью, стоящей перед нами с того времени до 19 сентября 2023 года, было полное восстановление суверенитета нашей страны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заявил об этом на встрече с жителями города Кяльбаджар.
«Ликвидация так называемого «Лачинского коридора» и превращение его в дорогу Лачин-Ханкенди, а также создание контрольно-пропускного пункта на лачинском направлении на армяно-азербайджанской границе, в то же время взятие важных стратегических точек с ноября 2020 года до сентября 2023 года, операции «Фаррух», «Гырхгыз», «Сарыбаба» – все это наша славная история и все это было частью нашей целенаправленной политики», – подчеркнул глава государства.