Президент Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает последние дни
Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом на встрече с жителями города Кяльбаджар.
«Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, теперь приближается и ее конец».
