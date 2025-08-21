Президент Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает последние дни

Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом на встрече с жителями города Кяльбаджар.

«Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, теперь приближается и ее конец».