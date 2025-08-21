Дорогой через Сюник будет управлять армяно-американская компания - Пашинян

Совместная армяно-американская компания не будет контролировать дорогу через Сюник, она будет управлять ею, то есть осуществлять бизнес- управление, заявил на брифинге в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о «маршруте Трампа», который соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой.

«И хочу обратить внимание на принцип взаимности, о взаимных преимуществах. Мы никогда не говорили о том, что собираемся создавать препятствия для связи основной части Азербайджана с Нахчываном, и в вашингтонской декларации это преимущество подчеркнуто в рамках указанных пяти принципов, и также подчеркнуто о преимуществах для Армении по внутренним (то есть из Армении в Армению) и международным перевозкам. Этот текст настолько всесторонен, что нет таких поднимаемых в ходе обсуждений вопросов, на которых в нем нет ответов», - сказал Пашинян.

Источник: Telegram-канал «Баграмян, 26»