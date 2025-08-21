Пашинян: Если возникнет желание обменять территории с Баку, то это будет решать народ

Армения и Азербайджан признают границы, существовавшие на момент распада СССР, но если возникнет желание обменять территории, то это должен решать народ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг на брифинге в правительстве.

Как сообщают армянские СМИ, по словам премьера, есть участки территории Армении под контролем Азербайджана, а некоторые участки территории Азербайджана - под армянским контролем.

«Мы неоднократно договаривались с Азербайджаном, что признаем территориальную целостность, нерушимость границ друг друга, в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», – сказал Пашинян.

Он отметил, что и у Армении, и у Азербайджана есть карты, фиксирующие границы бывших советских республик. Так, делимитация границы на участке Киранц-Воскепар в Тавушской области Армении осуществлялись по этим картам. По ним же и будет продолжен процесс, сказал премьер.

«Если вдруг возникнет желание соразмерно обменять некоторые территории, то есть обменять 1 кв. км на другой 1 кв. км, по этому вопросу мы должны будем обратиться к народу, чтобы понять, согласны ли граждане с таким решением», – сказал Пашинян.