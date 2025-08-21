Водителей грузовиков призвали не выезжать при поломке во избежание пробок и ДТП - ФОТО

Вечером 20 августа в Наримановском районе (проспект Зии Буньядова) и в Ясамальском районе (Тбилисский проспект) несколько неисправных грузовых автомобилей остановились на дорогах, что вызвало искусственные заторы в направлении станций метро «20 Yanvar», «Koroğlu» и в центр города.

Так как удаление полностью загруженных грузовиков с дороги занимает время, другие транспортные средства вынуждены находиться в пробке по несколько минут - особенно опасно, когда некоторые водители грузовиков не соблюдают правила безопасности в таких ситуациях, что повышает риск ДТП, говорится в сообщении пресс-службы Центр интеллектуального управления транспортом.

«Перед выездом обязательно проверяйте техническое состояние автомобиля. Если по техническим причинам автомобиль вынужденно остановился на проезжей части, необходимо обеспечить безопасность - выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию», - обращается Центр интеллектуального управления транспортом к водителям грузовых автомобилей, призывая их не выезжать на дорогу в случае технических неисправностей.