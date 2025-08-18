Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом армянский лидер заявил в своем обращении к народу.

"Я говорил, что буду руководить Арменией, исходя из логики непродолжения Карабахского конфликта, и если народ не согласен с этой логикой — пусть совершит революцию. Но революции вы не совершили, потому что, как и я, поняли: без урегулирования Карабахского вопроса мира не будет. Карабахскую тему некоторые силы просто использовали как инструмент для решения собственных задач в Армении", - сказал он.

Пашинян также коснулся вопроса армян, добровольно покинувших Карабах после окончательного восстановления Азербайджаном суверенитета.

"Что касается наших соотечественников, я не раз публично заявлял: представления о возможности их возвращения я не считаю реалистичными. В целом это тема, которая только вредит миру, установленному между Арменией и Азербайджаном. Любые попытки вновь поднимать ее ничего не дадут самим переселенцам, а между государствами лишь будут создавать напряженность. Поэтому фиксирую: да, это опасная и вредная тема для нового шанса на мир", - сказал он.