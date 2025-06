Азербайджан представлен на Конференции ООН по океану - ФОТО

Азербайджан представлен на Третьей Конференции ООН по океану, которая проходит 9-13 июня в Ницце.

Об этом сообщила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

«Почетно и волнительно представлять Азербайджан на Конференции ООН по океану 2025 года, совместно организованной Францией и Коста-Рикой», - написала Л.Абдуллаева в своем аккаунте в соцсети X.

«Пришло время ускорить действия и мобилизовать всех участников ради сохранения и устойчивого использования океана!» - отметила дипломат.

Honored and humbled to represent #Azerbaijan at the 2025 UN Ocean Conference co-hosted by France and Costa Rica.



It’s now high time to accelerate action and mobilize all actors to conserve & sustainably use the ocean!



