Баку призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

1 июля в ходе встречи посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева в МИД России азербайджанская сторона в первую очередь передала российской стороне ноту протеста Азербайджанской Республики в связи с грубым нарушением закона в Екатеринбурге, в результате которого были убиты и с особой жестокостью избиты наши соотечественники - как граждане Азербайджана, так и граждане России.

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Наряду с этим, в ноте выражен решительный протест в связи с применением пыток и унижающих достоинство действий в отношении наших соотечественников со стороны российских правоохранительных органов в ходе допросов.

Было доведено до внимания, что такие действия правоохранительных органов являются нарушением законодательства Российской Федерации, а также международно признанных основополагающих прав и свобод человека.

Кроме того, было отмечено, что проявления этнической нетерпимости в отношении азербайджанцев при организации и проведении рейдов, а также характер освещения таких событий в российских медиа, вызывают серьезную обеспокоенность.

Отмечено, что незаконные действия российских правоохранительных органов, убийства и тяжелые ранения наших соотечественников вызвали крайне негативную реакцию в азербайджанском обществе.

Российской стороне предъявлено требование провести всестороннее и объективное расследование данных нападений, а также принять неотложные меры по привлечению виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Посол довел до внимания противоположной стороны позицию нашей страны в связи с мерами, принятыми в офисе «Sputnik-Азербайджан», представленном как филиал Международного информационного агентства «Россия сегодня». Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в офисе правоохранительными органами Азербайджана, полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам нашей страны.

Как известно, 12 февраля текущего года глава бакинского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство "Россия сегодня"» был вызван в МИД, где ему было сообщено об отсутствии правовых оснований для их деятельности в Азербайджане в качестве филиала или представительства, и было вручено уведомление о необходимости прекращения деятельности филиала в течение 3-х дней. Несмотря на это, филиал, аккредитация которого была аннулирована, и граждане Российской Федерации продолжили незаконную деятельность.

Как отмечается в сообщении МВД, в настоящее время по факту этой незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и продолжаются следственные мероприятия.

В связи с этим до российской стороны было доведено, что ее недовольство не имеет оснований, и российская сторона была призвана не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Отмечено, что, в отличие от российских правоохранительных органов, меры азербайджанской стороны и порядок их проведения являются полностью законными.

В целом было напомнено, что вышеуказанные действия и поведение российской стороны противоречат двусторонним отношениям.