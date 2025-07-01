Посол Азербайджана покинул здание МИД России - ОБНОВЛЕНО

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, который был вызван в МИД РФ, покинул здание министерства.

Он провел в дипведомстве около часа, передает корреспондент ТАСС.

Посол покинул здание министерства на Смоленской площади без комментариев.

10:40

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, прибыл в здание министерства на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат проследовал без комментариев для журналистов.

Отмечается, что причиной вызова послужили якобы «недружественные действия» Азербайджана.

В МИД РФ накануне сообщили, что Мустафаев был вызван в связи с якобы «недружественными действиями Баку» и «незаконным» задержанием российских журналистов.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку 30 июня были задержаны несколько человек, сообщил ранее МВД страны.

Операция была проведена на основе оперативной информации о том, что агентство продолжает функционировать посредством незаконного финансирования, несмотря на приостановку его аккредитации в феврале 2025 года, говорится в заявлении ведомства.

Были задержаны директор агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.