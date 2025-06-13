Иран вызвал в МИД посла Швейцарии, представляющего интересы США

После нападения Израиля на Иран Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало в МИД посла Швейцарии в Тегеране как дипломата, представляющего интересы США.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Ирана.

На встрече была подчеркнута недопустимость оказания США какой-либо поддержки Израилю после нападения этой страны на Иран, и в этом направлении было сделано серьезное предупреждение американской армии.

Было отмечено, что этот шаг Израиля в отношении Ирана был бы невозможен без сотрудничества, координации или, по крайней мере, без согласия США.

Послу Швейцарии было сообщено также, что в этом вопросе США должны нести ответственность за свое поведение, противоречащее международному праву.