В Азербайджане стартует этап сертификации учителей: названы даты экзаменов

В Азербайджане 18 июня начинается этап тестовых экзаменов в рамках сертификации преподавателей.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Report, сертификация будет проводиться в следующие даты: 18–20, 24 и 25 июня.

Информация о времени и месте проведения тестов размещена в личных кабинетах участников.

Сертификационные тесты для учителей математики, иностранных языков, азербайджанского языка и литературы, а также русского языка и литературы пройдут 18 июня. Экзамены для преподавателей географии и начальных классов состоятся 19 июня. На 20 июня запланированы тесты по английскому языку, начальным классам, азербайджанскому языку и литературе, азербайджанскому языку, иностранным языкам, математике, русскому языку и литературе. Учителя биологии и химии пройдут сертификацию 24 июня, а физики и информатики — 25 июня.

Для участия в экзаменах педагоги могут зарегистрироваться на платформе portal.edu.az в разделе «Сертификация», где также размещена информация о дате и месте проведения тестов.

Отметим, что в этом году в процессе сертификации примут участие преподаватели химии, биологии, физики, географии, информатики, начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики, а также иностранных языков — английского, русского (в том числе преподаватели азербайджанского языка в русских отделениях), немецкого, французского и других.