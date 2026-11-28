Более 1200 беспилотников самолётного типа атаковали Россию минувшей ночью.

БПЛА пытались атаковать сразу 16 регионов: от Брянской и Белгородской областей до Краснодарского края, Крыма и Башкирии, сообщает РИА Новости.

Особенно напряжённой была ночь в Москве и Подмосковье. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 462 беспилотниках, летевших в сторону региона. Вводились ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово.

Массированным был и удар по югу России. Вторая атака за неделю на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. В понедельник, 23 ноября, предприятие уже останавливало работу, напомнил губернатор Юрий Слюсарь. Сегодня он сообщил о более чем 50 БПЛА, атаковавших Новошахтинск и ещё семь районов Ростовской области.

Под удары дронов попал и топливный хаб «Самара» — ключевой узел нефтетранспортной системы в Самарской области. О последствиях пока не сообщается.