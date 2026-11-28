Дорожная полиция Азербайджана выявляет "очаги аварийности" с помощью искусственного интеллекта, а затем усиливает работу полицейских на этих участках.

Об этом в ответ на вопрос Report в программе Pressinq на телеканале İTV заявил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления ГДП Эльвин Гаджиев.

"С помощью искусственного интеллекта мы определяем участки, где чаще регистрируются ДТП и высок риск аварий. Такие участки мы называем "очагами аварийности", — пояснил Гаджиев.

По его словам, на каждом таком участке дорожная полиция подробно изучает причины ДТП. При этом специалисты оценивают состояние дорожной инфраструктуры и уровень освещенности, учитывают невнимательность водителей и другие факторы риска.

По результатам анализа дорожная полиция усиливает работу на этих участках. Как отметил Гаджиев, управление внедряет цифровые технологии, чтобы улучшить организацию дорожного движения и сократить число ДТП.