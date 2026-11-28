Азербайджан поздравил Албанию с Днем независимости
Читать на других языках:English
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Албании с Днем независимости.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации ведомства в соцсети X.
"Теплые поздравления народу и правительству Республики Албания по случаю Дня независимости страны! С Днем независимости!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Albania on the occasion of Albania's Independence Day! Happy Independence Day! 🇦🇿🇦🇱 @AlbanianDiplo https://t.co/LMWv3SjPDL — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 28, 2026
400