Новый ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Малейка Аббасзаде была представлена коллективу вуза 19 ноября. С момента вступления в должность она не подписала ни одного приказа об увольнении или назначении сотрудников.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба университета - отдел по связям с общественностью и информации БГУ.

"Просим информацию, связанную с БГУ, которая не была опубликована официально, уточнять в отделе по связям с общественностью и информации университета и ссылаться исключительно на официальные источники", - подчеркивается в заявлении пресс-службы вуза.

13:50

В Бакинском государственном университете (БГУ) произошли кадровые изменения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, соответствующий приказ подписала ректор БГУ Малейка Аббасзаде.

Согласно приказу, помощник ректора Нармин Гейдарли освобождена от занимаемой должности.

Отметим, что Нармин Гейдарли была назначена на эту должность во время руководства БГУ Эльчином Бабаевым, который был уволен несколько дней назад.