Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Франции со стабильного на негативный.

Как передает 1news.az со ссылкой на данные на сайте агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги подтверждены на уровне A+/A-1.

Решение связано с растущим давлением на государственные финансы: слабый экономический рост и увеличение процентных расходов затрудняют сокращение бюджетного дефицита.

«Продолжающаяся политическая поляризация, в том числе после президентских выборов 2027 года, может продолжать сдерживать реализацию мер по сокращению дефицита и реформ, способствующих росту», — говорится в заявлении S&P.

В конце октября аналогичное решение приняло Fitch: агентство сохранило рейтинг Франции на уровне A+, но изменило прогноз на негативный. Среди причин оно назвало замедление роста экономики, повышение стоимости заимствований и увеличение дефицита. Fitch также отметило, что политическая фрагментация и сложная социальная обстановка затрудняют оздоровление государственных финансов.

По прогнозу Fitch, государственный долг Франции к 2028 году достигнет 124% ВВП. В августе агентство ожидало показатель на уровне 122,7%.