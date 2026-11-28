Армения сама должна решить, будет ли она в дальнейшем участвовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью ТАСС и журналу "Евразимут" генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"В ОДКБ не считают нормальным текущий статус Еревана, поскольку он фактически заморозил свое участие в работе организации", - констатировал Масадыков. Однако, по его словам, "решение остается за армянской стороной: после погашения задолженности участие Армении в работе ОДКБ, включая направление сотрудников, может быть восстановлено".

Генсек отметил, что "организация действует строго по уставу и не намерена искусственно обострять ситуацию, но не может игнорировать неучастие одного из членов в коллективных делах".

В ноябре Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение "О применении статьи 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности в отношении Республики Армения". Статья 25 предписывает принимать решение "о приостановлении права выдвижения граждан <…> на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса" в случае невыполнения "обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет". Армения не уплачивала взносы последние три года, но сможет, согласно уставу, вернуть права в ОДКБ, если полностью погасит долг.