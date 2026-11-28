Азербайджан поздравил Мавританию с Национальным днем
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Мавритании с Национальным днем.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации ведомства в соцсети X.
"Теплые поздравления народу и правительству Исламской Республики Мавритания по случаю Национального дня страны! С Национальным днем!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Islamic Republic of Mauritania on the occasion of Mauritania’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇲🇷 @RIMMAECME https://t.co/vkjZiTSGVw — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 28, 2026
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