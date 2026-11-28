Азербайджанские шахматисты завоевали золото на чемпионате Тюркской шахматной ассоциации
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Представители Азербайджана завоевали золотые медали как в мужском, так и в женском турнирах на чемпионате Тюркской шахматной ассоциации в Туркестане (Казахстан).
Об этом сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.
В мужском турнире в 14-м туре Ниджат Абасов сыграл вничью с кыргызским шахматистом Эдияром Орозбаевым. Набрав 9 очков по итогам 14 туров, гроссмейстер опередил всех соперников и стал победителем.
В последнем туре женского чемпионата Говхар Бейдуллаева поделила очки с казахстанской шахматисткой Зариной Нургалиевой. По итогам турнира шахматистка с 10 очками заняла первое место.
Таким образом, представители Азербайджана стали чемпионами как в мужском, так и в женском турнирах.
ИСТОЧНИК: Report
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