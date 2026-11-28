В Сабунчинском районе столицы произошел вооруженный конфликт со смертельным исходом.



Как передает lent.az, инцидент случился сегодня в одной из чайхан, расположенных на территории района.



В ходе возникшего спора 20-летний Сабит Садиг оглы Гашимов и Нурал Буньядлы нанесли друг другу ножевые ранения. В результате полученных тяжелых травм Сабит Гашимов скончался.



По имеющейся информации, во время потасовки ножевые ранения получил еще один человек, который пытался разнять конфликтующих. Он, а также Н. Буньядлы были госпитализированы.



По факту происшествия ведется расследование.