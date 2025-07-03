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Melissa Group и владелец недвижимости пришли к согласию - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
Melissa Group и владелец недвижимости пришли к согласию - ФОТО

Снесен дом по улице Абдулвахаба Саламзаде 118b, в жилмассиве Алатава-1 в Ясамальском районе Баку.

Как передает АПА, между «Melissa Group» и владельцем недвижимости достигнуто соглашение о размере компенсации.

Компенсация выплачена, и процесс сноса собственности завершен.

Незаконные работы по сносу в Ясамальском районе

Отметим, что 27 марта этого года строительной компанией “Melissa Group” были проведены работы по сносу жилых домов на улице Абдулвахаба Саламзаде 118b жилмассива Алатава-1 Ясамальского района города Баку.

Снос был признан незаконным

В связи со сносом по указанному адресу, 27 марта 2025 года Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре был проведен осмотр территории и установлено, что работы проводились без соответствующего разрешения.

Отмечается, что работы были приостановлены и запротоколированы Главным управлением совместно с соответствующими структурами, так как они проводились без полного согласия граждан и вопреки требованиям действующего законодательства.

Задержаны сотрудники строительной компании

27 марта был задержан исполнитель работ и водитель экскаватора строительной компании, осуществлявшей снос, Эйнуллаев Гала Сеймур оглу, 28 марта - руководитель строительной компании “Melissa Group” Галиб Мамедов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, подрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшее тяжкие последствия).

29 марта в Хатаинском районном суде в отношении Галы Эйнуллаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. Ему было предъявлено обвинение по статье 186.2.2 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, подрыва или иным общеопасным способом, повлекшее тяжкие последствия).

В тот же день в отношении Галиба Мамедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. Обвиняемому предъявлено обвинение по ст. 32.3 УК (Соучастие в преступлении, организация совершения преступления или руководство совершением данного преступления, а также создание или руководство организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), ст. 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, или иным общеопасным способом, повлекшим тяжкие последствия).

При сносе была запрошена медицинская помощь

В TƏBIB сообщили, что в ходе сноса в Алатаве было зарегистрировано обращение в «скорую помощь». В указанный день около 11:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение. Бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь одному человеку (женского пола) с диагнозом «острая реакция на стресс».

14 мая Галиб Мамедов был помещен под домашний арест. После того, как между потерпевшей стороной и компанией было достигнуто соглашение, 23 июня Гала Эйнуллаев также вышел на свободу.

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