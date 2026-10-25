Нетаньяху опубликовал ИИ-картинку ядерного удара по Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до выборов опубликовал в соцсети X сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображение ядерного взрыва над городом, похожим на Тель-Авив.

Как передает 1news.az, в сопровождающей изображение публикации Нетаньяху подчеркнул, что Иран представляет экзистенциальную угрозу еврейскому государству.

«Если иранцы получат ядерное оружие, ничто больше не будет иметь значения. Все так мелочно по сравнению с экзистенциальной угрозой Ирана и шиитской оси», — написал Нетаньяху.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть победу Нетаньяху на парламентских выборах, которые назначены на 27 октября. Израильский премьер вместе с Вашингтоном проводил военную операцию против Ирана, отметил американский лидер.