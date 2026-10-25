Стало известно, сколько Овечкин заработал за карьеру в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед в десятом в нынешнем сезоне матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 4,75 млн долларов.

Как передает 1news.az со ссылкой на РБК, летом Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

Соглашение с лучшим снайпером в истории НХЛ рассчитано на год и 4,25 млн долларов, из которых 3,25 млн долларов — подписной бонус. Также в контракте прописан бонус в размере 4,75 млн долларов за 10 игр.

Овечкин проводит в НХЛ 22-й сезон. На протяжении трех последних лет он является самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в истории лиги.

Овечкин за 21 сезон заработал 170,7 млн долларов. Вслед за ним расположился канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 165,7 млн долларов, третьим идет российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (151,7 млн долларов), получивший 5,6 млн долларов за сезон-2024/25.

В пятерку по итогам прошлого сезона также вошли капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (136,25 млн долларов) и Яромир Ягр (135,38 млн долларов). Оба завершили карьеру.