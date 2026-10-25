Экстремальная «красота» молотком: почему зумеры калечат себе лица? - ФОТО - ВИДЕО

Среди представителей поколения Z (родившихся с 1997 по 2012 год) стремительно распространяется опаснейший тренд — так называемый бонсмэшинг.

Суть его в том, что молодые люди намеренно бьют себя молотками и тяжелыми предметами по лицу, искренне веря, что от таких микротравм скулы и подбородок станут массивнее и мужественнее.

Как передает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал Mash, в основном в больницы попадают парни от 15 до 26 лет, хотя изредка фиксируются случаи и среди мужчин до 45.

Реальность оказывается далека от идеала: один из пострадавших заработал сильное внутреннее кровоизлияние, а у другого полностью онемела часть лица. Врачи бьют тревогу: сильные удары легко ломают челюсти и скулы, повреждают нервы, травмируют глаза и выводят из строя мимические мышцы. Более того, регулярные повреждения запускают процесс фиброза — разрастания грубой ткани, из-за чего на лице остаются рубцы, уплотнения и необратимые деформации. Во многих случаях вернуть прежний вид помогает только хирургия, а чувствительность кожи может так и не восстановиться.

Сам бонсмэшинг вырос из популярной интернет-субкультуры луксмаксинга, главная идея которой — «прокачать» свою внешность до идеала любой ценой, даже ценой собственного здоровья.