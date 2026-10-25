Во Франции после массовых беспорядков задержали более 1,3 тыс. человек - ВИДЕО

Во Франции во время и после массовых беспорядков 24 октября задержали более 1,3 тыс. человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Le Figaro, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

По данным префектуры полиции Парижа, в столице задержали 142 человека, из которых 126 были помещены под стражу.

Число участников протестов 24 октября было сопоставимо с показателями предыдущей акции 17 октября. Однако благодаря усиленным мерам безопасности последствия беспорядков оказались менее серьезными.

В Париже от действий мародеров пострадал один магазин. Кроме того, полиция пресекла попытку проникновения участников беспорядков в автосалон.

По всей Франции зафиксировали 24 случая мародерства против нападений на 1,5 тыс. торговых точек неделей ранее. При этом повреждения получили многочисленные магазины.

В ходе подавления беспорядков пострадали 53 сотрудника полиции.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что не менее двух участников протестов получили тяжелые ранения.