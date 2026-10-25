Максим Галкин отреагировал на отмену концерта в Турции

Российский комик и шоумен Максим Галкин сообщил в своих социальных сетях об отмене запланированного выступления в Турции, передает 1news.az.

По словам артиста, намеченное на 25 октября мероприятие в Istanbul Congress Center не состоится из-за прямого запрета администрации губернатора Стамбула.

Отмечается, что местные власти приняли такое решение, сославшись на соображения обеспечения общественного порядка и безопасности. В документе организаторов подчеркивается, что отмена вызвана действиями властей и совершенно не зависит от воли площадки или самого комика.

Несмотря на все предпринятые попытки урегулировать вопрос, проведение шоу стало юридически невозможным, в связи с чем зрителям принесли искренние извинения.

Срыву мероприятия предшествовала публикация в турецкой прессе, где журналисты раскритиковали позицию Галкина по ситуации на Ближнем Востоке.