На западе Китая произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на западе Китая.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 214 км к северо-востоку от округа Нагчу, где проживает 30 000 человек. Очаг стихии залегал на глубине 9 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что 22 октября в Тибетском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате стихийного бедствия погибли как минимум 16 человек, еще 76 пострадали.